Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Выпуск обновления Windows для всех желающих назвали ошибочным в компании Microsoft. Об этом 11 июня сообщил американский компьютерный портал The Verge.

Microsoft (сс) Martin Abegglen

Пользователи стали писать в официальном Twitter-аккаунте Microsoft о том, что бета-версия Windows 11 стала доступна на многих устаревших персональных компьютерах, несмотря на то, что для обновления предусмотрен ряд технических ограничений.

В ответ на один из подобных комментариев представитель Microsoft признал, что выход обновления на устаревшие ПК не был запланирован и является результатом технической ошибки, допущенной разработчиками. В настоящее время команда специалистов компании занимается её устранением.

Другому владельцу персонального компьютера специалисты техподдержки пояснили, что системные требования актуальной операционной системы не изменились.

Информационный портал указывает, что многие пользователи были разочарованы ответом службы поддержки. По мнению пользователей, было бы правильнее, если бы Microsoft разрешила устанавливать свою операционную систему на компьютеры всех желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Microsoft собирается серьёзно ограничить свою деятельность в России.

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