Москва, 12 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула великий вклад носителей русской культуры в становление мировой цивилизации в поздравлении с Днём России. Текст поздравления опубликован на сайте Минкультуры.

Yarregion.ru Ольга Любимова

Любимова поздравила соотечественников с Днём России, отметив, что этот праздник объединяет всех, кто искренне любит Родину. Она добавила, что благополучие государства зависит от граждан, которые помнят и чтят связь времён и поколений.

«Наше бесценное достояние — культурное многообразие населяющих Россию народов. Сегодня благодаря широкой культурной деятельности для людей открывается удивительный мир творчества, в котором отражается наша жизнь и глубина характеров», — добавила министр.

12 июня в День России по всей стране проходят фестивали, концерты, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия. Программа подготовлена федеральными учреждениями культуры.