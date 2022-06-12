Бразилиа, 12 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Бразильские следователи скептически отнеслись к версии о том, что найденные в реке останки могут принадлежать британскому журналисту, пропавшему в тропических лесах Амазонки, сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на двух офицеров, занимающихся расследованием.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Ранее 10 июня группа, которая занимается поисками британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, обнаружила человеческие останки в районе, где пропал репортер.

Тем не менее сотрудник полиции и детектив, говорившие с новостным агентством на условиях анонимности, указали, что местонахождение и состояние «найденного материала» заставляют сомневаться в том, что он принадлежит пропавшим мужчинами.

Останки были найдены в реке Хавари, недалеко от населенного пункта Аталая-ду-Норти. Ранее полиция обнаружила кровь в одной из рыбацких лодок в этом районе. Ее владельца подозревают в исчезновении репортера.

Состояние найденного материала указывает на то, что это могли быть просто обрезки из ближайшей мясной лавки, а не останки людей, унесенные далеко вниз по течению, добавили детектив и офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, Дом Филлипс и Бруно Перейра пропали 5 июня в отдаленной долине Жавари в бразильском штате Амазонас. Долина находится рядом с границей с Перу.