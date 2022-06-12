Полиция Бразилии не считает, что найденные останки принадлежат репортеру
Бразилиа, 12 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Бразильские следователи скептически отнеслись к версии о том, что найденные в реке останки могут принадлежать британскому журналисту, пропавшему в тропических лесах Амазонки, сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на двух офицеров, занимающихся расследованием.
Ранее 10 июня группа, которая занимается поисками британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, обнаружила человеческие останки в районе, где пропал репортер.
Тем не менее сотрудник полиции и детектив, говорившие с новостным агентством на условиях анонимности, указали, что местонахождение и состояние «найденного материала» заставляют сомневаться в том, что он принадлежит пропавшим мужчинами.
Останки были найдены в реке Хавари, недалеко от населенного пункта Аталая-ду-Норти. Ранее полиция обнаружила кровь в одной из рыбацких лодок в этом районе. Ее владельца подозревают в исчезновении репортера.
Состояние найденного материала указывает на то, что это могли быть просто обрезки из ближайшей мясной лавки, а не останки людей, унесенные далеко вниз по течению, добавили детектив и офицер.
Как сообщало ИА REGNUM, Дом Филлипс и Бруно Перейра пропали 5 июня в отдаленной долине Жавари в бразильском штате Амазонас. Долина находится рядом с границей с Перу.