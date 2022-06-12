Донецк, , 07:09 — REGNUM Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговорённые к смертной казни за наёмничество судом в Донецкой Народной Республике (ДНР) ещё не получили текст решения суда, переведённого на их родные языки. Об этом 12 июня сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката одного из британцев Павла Косована.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил адвокат, как только его подзащитный получит текст приговора, то будет определяться, с чем он не согласен. Со дня получения приговора у осуждённых есть 30 суток, чтобы подать жалобу. Апелляция будет рассматриваться Верховным судом ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Франции заявил о своей «крайней обеспокоенности» вынесением смертного приговора трём воевавшим на стороне киевского режима иностранным наёмникам и призвал соблюдать в отношении них международное гуманитарное право.

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