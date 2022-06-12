Пекин, 12 июня, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Китай добился «впечатляющего прогресса» в разработке нового ядерного оружия, однако правительство намерено использовать его только для самообороны, заявил 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляцию выступления вёл YouTube-канал форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Комментируя строительство более 100 ядерных ракетных шахт на востоке поднебесной, Фэнхэ сказал, что Китай «всегда придерживался подобающего пути развития ядерного потенциала для защиты нашей страны».

Министр добавил, что ядерное оружие, продемонстрированное во время военного парада в Пекине в 2019 году, является действующим.

«Китай развивал свои возможности на протяжении более пяти десятилетий. Можно без преувеличения сказать, что прогресс был впечатляющим. Политика Китая… последовательна. Мы используем его для самообороны. Мы не собираемся первыми использовать ядерное (оружие)», — объяснил Фэнхэ.