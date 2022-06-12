Барнаул, 12 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Барнаул прибыла детская хоккейная команда «Викинги» из Донецкой Народной Республики. Ребята вместе с мамами гостят в краевой столице уже несколько дней. За несколько дней юные хоккеисты успели познакомиться с историей Барнаула, посетить Барнаульский зоопарк и планетарий. Также по инициативе барнаульских единороссов школьники узнали новые факты о русской культуре, традициях и обычаях.

Мэрия Барнаула Детская хоккейная команда «Викинги» из Донецкой Народной Республики

Как сообщает 12 июня пресс-центр городской мэрии, прямо перед хоккейным матчем, который состоится у «Викингов» сегодня, с детьми встретился глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк.

«Нам очень понравилось здесь, тут так чисто! Мы видели настоящего льва и дальневосточного леопарда, а ещё: мы смотрели на солнце через телескоп. У вас тихо и хорошо», — поделились ребята.

Родители юных хоккеистов поблагодарили Вячеслава Франка за насыщенную программу, организованную специально для ребят.

Напомним, четвёртый месяц продолжается военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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