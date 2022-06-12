12 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 09:08 — REGNUM Когда папа Римский Франциск в полдень 5 июня призвал «лидеров государств» в контексте украинского кризиса начать «настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении», встал вопрос, а что имел в виду понтифик. Означали ли его слова, что предыдущие переговоры, которые Москва и Киев вели при посредничестве Турции, являются «ненастоящими», равно как «неустойчивыми» в глазах Святого Престола выглядят предложения по урегулированию, на которые намекают в Париже и Берлине?

Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

В этой ситуации с разъяснениями в интервью Vatican News выступил апостольский нунций на Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас. По его словам, папа не случайно говорил о «настоящих» переговорах в день Пятидесятницы, упоминая о принятии ответственности со стороны лидеров государств перед человечеством, которое рискует быть уничтоженным из-за отрицания «мечты Бога о мире и братстве». Упоминание нунцием такого понятия, как «человечество», намекало на то, что Ватикан предлагает высказаться всем «лидерам государств» по вопросу украинского кризиса. Первыми откликнулись американцы, которые активно вовлечены в кризис, хотя и находятся от его центра на значительном географическом расстоянии. В понедельник, 6 июня, состоялся телефонный звонок госсекретаря США Энтони Блинкена госсекретарю Святого Престола кардиналу Пьетро Паролину. Как сообщил Госдепартамент США, стороны «обсудили продолжающиеся глобальные последствия жестокого вторжения России на Украину, включая пути решения глобального кризиса продовольственной безопасности». А затем появились утечки о предстоящем визите в Ватикан президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, где опять-таки упоминался украинский вопрос.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

Глава Еврокомиссии в четверг, 9 июня, встретилась на Латеранском холме с папой Франциском, после чего прошли ее переговоры с Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. «В ходе сердечных бесед, состоявшихся в государственном секретариате, стороны сосредоточились на хороших двусторонних отношениях и общей приверженности работе по прекращению войны на Украине, уделив особое внимание гуманитарным аспектам и продовольственным последствиям продолжения конфликта, — сообщил по итогам Зал печати Святого Престола. — Затем внимание было обращено на выводы Конференции о будущем Европы и о последствиях для будущей структуры ЕС». Украинский вопрос и будущее Европы связаны друг с другом. Конференция, о которой упоминается, продемонстрировала тренд на построение Евросоюза как федеративного единого государства, где решения будут приниматься не консенсусом, а большинством. Против чего выступает ряд стран, например, Польша. А значит, есть вероятность, что ЕС будет ужиматься вместо расширения, что ставит крест на стремлении Украины стать членом Евросоюза и поднимает проблему определения геополитического статуса не только ее, но и тех государств Центральной и Восточной Европы, которые не поддержат трансформацию ЕС.

Маркером здесь будет являться процесс урегулирования украинского кризиса. Сверив часы в Ватикане, фон дер Ляйен отправилась с визитом в Киев, где провела переговоры по вопросу получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, а также обсудила с президентом условия предоставления Евросоюзом долгосрочной помощи «по восстановлению страны после войны». Чуть позже немецкий таблоид Bild am Sonntag сообщил о планах поездки на Украину делегации в составе канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги перед саммитом G7, который состоится в конце июня. Как отмечает издание, «визит Шольца, Макрона и Драги приходится на взрывоопасное время: Украине грозит потеря новых территорий на востоке страны, а российская армия вторгается в Донбасс». И, видимо, от наших европейских «партнеров» последуют какие-то новые инициативы. Но может ли замыкание урегулирования украинского кризиса лишь на Западе и России служить идее «настоящих переговоров», упомянутых папой Франциском? В этом есть сомнения. Почему бы не расширить круг участников?

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

Тем более что калитку здесь приоткрыл сам Киев. Выступая с видеообращением к участникам главного форума по безопасности в Азии, «Диалога Шангри-Ла», украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «исход войны в его стране повлияет не только на Украину, но и на будущее всего международного порядка». В таком случае обсуждение будущего Украины в частности и Европы в целом должно учитывать мнение азиатских стран евразийского континента, что затрагивает Китай, Индию и других. Россия со своей стороны может быть заинтересована в этом. Мы не обречены на то, чтобы говорить об Украине только с Евросоюзом и США. Учитывая нынешний большой интерес Святого Престола к Азии, ватиканская дипломатия также могла бы предпринять определенные усилия на азиатском направлении в контексте урегулирования украинского кризиса. Возможно, это бы и стало теми самыми «настоящими переговорами», о которых говорил понтифик.