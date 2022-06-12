Барнаул, , 06:53 — REGNUM По случаю Дня России, отмечаемого сегодня, 12 июня, мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с праздником. В его обращении, в частности, сказано:

День России. Народные гуляния Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Сердечно поздравляю вас с Днем России! Это праздник всеобщего единения и гордости за многонациональную страну с её уникальной историей, богатым культурным наследием, нравственными ценностями, крепкими традициями.

Достояние России создавалось многими поколениями. Беречь и приумножать его, прославлять родной город и край своими достижениями — наша важнейшая задача. Для каждого из нас любовь к Отечеству начинается с малой родины. Краевая столица дала России немало высококлассных специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Сегодня они своим добросовестным трудом, успехами в самых разных областях вписывают новые страницы в историю государства.

Мы радуемся тому, как ежегодно преображается Барнаул, как вырастают новые кварталы, строятся дороги, благоустраиваются дворы, скверы и парки. В наших планах — множество проектов по укреплению экономики Барнаула, его социальной сферы, инфраструктуры.

Каждый день, делая очередной шаг в развитии города, мы вносим вклад в благополучие родного края и страны. Желаю всем здоровья, благополучия, мира и согласия!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня России, отмечаемого сегодня, 12 июня, в Алтайском крае проходит множество разнообразных мероприятий и акций.

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