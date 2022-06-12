Пекин, , 07:11 — REGNUM Улучшение двусторонних отношений между США и Китаем зависит от Вашингтона, заявил 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и подчеркнул, что данные отношения находятся в критической точке. Об этом сообщают местные СМИ.

США и Китай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы просим американскую сторону прекратить сдерживать и наговаривать на Китай. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого», — подчеркнул Вэй в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай указал на намерение биться до конца в случае, если кто-то захочет отделить от него Тайвань.

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