Пекин, 12 июня, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Улучшение двусторонних отношений между США и Китаем зависит от Вашингтона, заявил 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и подчеркнул, что данные отношения находятся в критической точке. Об этом сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

«Мы просим американскую сторону прекратить сдерживать Китай и наговаривать на него. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого», — подчеркнул Вэй в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай указал на намерение биться до конца в случае, если кто-то захочет отделить от него Тайвань.