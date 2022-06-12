Иркутск, 12 июня, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 12 июня, проходит концерт-митинг «Мой дом — Россия», сообщает телеграм-канал правительства региона. С праздником иркутян поздравил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, в его обращении, в частности, сказано:

Дарья Драй ИА REGNUM День России

«Сегодня мы отмечаем День России. Вот уже 30 лет 12 июня является праздничной датой. Это дата, которая ознаменовала начало больших и важных изменений. Россия всегда была, есть и будет суверенной, ни от кого не зависимой страной. Поэт Евгений Евтушенко написал замечательные строки:

Будь, Россия, всегда Россией

И не плачь, припав к другим на грудь.

Будь свободной, гордой и красивой,

Если нас не будет, будь!

Мы гордимся Россией. Мы гордимся тем, что русские. Мы умеем ценить историю. Нашу великую историю, в которую свои страницы вписали и жители Иркутской области».

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Напомним, до 2002 года День России именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.