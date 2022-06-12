Пхеньян, 12 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил Российскую Федерацию по случаю Дня России, заявив от лица северокорейского народа о полной поддержке страны, сообщает 12 июня центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Российский народ достиг больших успехов в отстаивании справедливой защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение», — заявил Ким Чен Ын.

Помимо этого он подчеркнул, что дорожит отношениями между КНДР и Россией, а также выразил уверенность по поводу укрепления тактико-стратегического сотрудничества между государствами.

«Уверен, что корейско-российские дружественные и партнерские отношения, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах», — указал Ким Чен Ын.