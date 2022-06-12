Москва, , 07:33 — REGNUM Разновидность штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 под наименованиями BA.4 была выделена на территории России, сообщил журналистам 12 июня заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — рассказал Хафизов.

При этом уточняется, забор биоматериала был поведен еще в конце мая.

«В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня на субштаммы BA.4 и BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» приходится более 13% новых случаев заражения на территории США.