Москва, 12 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Разновидность штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 под наименованиями BA.4 была выделена на территории России, сообщил журналистам 12 июня заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — рассказал Хафизов.

При этом уточняется, забор биоматериала был поведен еще в конце мая.

«В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня на субштаммы BA.4 и BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» приходится более 13% новых случаев заражения на территории США.