Вашингтон, 12 июня, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Объявление о готовящейся поездке президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию планирует сделать Белый дом. Об этом 11 июня сообщило издание The Wall Street Journal.

Джо Байден

По данным источников в американской администрации, Байден готовится посетить Саудовскую Аравию в рамках «широкой поездки» по региону, которая будет включать и остановку в Израиле. Как утверждают источники издания, президент США намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным газеты The New York Times, американский лидер принял решение совершить визит в Саудовскую Аравию с целью восстановить отношения между двумя странами, обострившиеся после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил, что ещё не принял решение о своём возможном визите в Саудовскую Аравию. Американский лидер упомянул о «более общей» встрече в королевстве, которая будет посвящена вопросам безопасности.