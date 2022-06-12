Пекин, 12 июня 2022, 06:34 — REGNUM Китай не предоставлял материальной помощи России на фоне украинского кризиса, сообщают 12 июня местные СМИ со ссылкой на министра обороны КНР Вэй Фэнхэ.
С данным заявлением член Госсовета выступил в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
Один из журналистов задал вопрос, оказывал ли Пекин материальную поддержку Москве на фоне украинского кризиса
«Что касается украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — ответил министр.
Напомним, что ранее Фэнхэ предупредил, что Китай намерен биться до конца, если хоть кто-нибудь захочет отделить от него Тайвань.
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