Пекин, , 06:34 — REGNUM Китай не предоставлял материальной помощи России на фоне украинского кризиса, сообщают 12 июня местные СМИ со ссылкой на министра обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Вэй Фэнхэ Dfat.gov.au

С данным заявлением член Госсовета выступил в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Один из журналистов задал вопрос, оказывал ли Пекин материальную поддержку Москве на фоне украинского кризиса

«Что касается украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — ответил министр.

Напомним, что ранее Фэнхэ предупредил, что Китай намерен биться до конца, если хоть кто-нибудь захочет отделить от него Тайвань.

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