Барнаул, , 06:17 — REGNUM По случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России, жителей Алтайского края с праздником позабавили губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко. В их обращении, в частности, сказано:

День России. Флешмоб Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Поздравляем вас с Днем России — страны с великой историей, многовековыми устоями и традициями! Праздник напоминает нам об уникальности нашей Родины, объединившей на огромной территории людей разных национальностей и вероисповеданий. Все мы — россияне и готовы отвечать за будущее державы, защищать ее и трудиться на общее благо.

Любовь к Отечеству неотделима от любви к родному краю, празднующему в этом году 85-летие. Наш сельскохозяйственный, промышленный, туристический регион занимает достойное место на карте страны и вносит заметный вклад в укрепление мощи и славы России. Имена многих уроженцев региона известны далеко за его пределами, память об их трудовых и ратных подвигах навсегда вписана в летопись Отчизны. Нам есть на кого равняться, на чьих примерах воспитывать в детях верность долгу, честность, трудолюбие и патриотизм».

Напомним, до 2002 года День России именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.