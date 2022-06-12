Пекин, , 06:35 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Китая было выявлено 275 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по сравнению с 210 днем раньше. Об этом 12 июня сообщает Reuters.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Уточняется, что у 134 новых заразившихся SARS-CoV-2 наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель и общее недомогание. При этом у 141 человека новое заболевание протекает в бессимптомной форме.

Новых смертей 11 июня не было, в результате чего общее число погибших по причине коронавируса осталось на отметке в 5 226 человек.

Напомним, что мире 10 июня было зарегистрировано 574 365 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2160 пациентов с COVID-19.