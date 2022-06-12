Киев, , 06:37 — REGNUM Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии Мандфред Вебер призвал государства-члены Европейского союза предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом 12 июня сообщила медиагруппа Funke.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

‎«‎Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идет об Украине. Нужен посыл о том, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз»‎, — заявил Вебер.

Помимо этого, он заверил, что федеральное правительство должно немедленно послать четкий сигнал поддержки Украине.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, США рассказали, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России. Так, историк Артур Херман объяснил, что НАТО может использовать эти страны для сдерживания России в Арктике.

Читайте ранее в этом сюжете: В США рассказали, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России