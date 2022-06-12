Киев, 12 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер призвал государства — члены Европейского союза предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом 12 июня сообщила медиагруппа Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

‎«‎Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идет об Украине. Нужен посыл о том, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз»‎, — заявил Вебер.

Помимо этого, он заверил, что федеральное правительство должно немедленно послать четкий сигнал поддержки Украине.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, США рассказали, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России. Так, историк Артур Херман объяснил, что НАТО может использовать эти страны для сдерживания России в Арктике.