Москва, , 06:11 — REGNUM Тёплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидают в праздничный день 12 июня жителей Москвы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Долгожданное лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В День России воздух в Москве днём прогреется до +24…+26 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди. Также ожидается переменная облачность, ветер будет дуть переменных направлений, его скорость не будет превышать 3-8 м/сек.

Атмосферное давление днём составит 747 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха понизится до +13…+15 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дождях и грозах в Москве в субботу, 11 июня.

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