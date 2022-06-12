В Москве в День России ожидается тёплая погода с переменной облачностью
Москва, 12 июня, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Тёплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидают в праздничный день 12 июня жителей Москвы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Долгожданное лето в Москве
В День России воздух в Москве днём прогреется до +24…+26 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди. Также ожидается переменная облачность, ветер будет дуть переменных направлений, его скорость не будет превышать 3-8 м/сек.
Атмосферное давление днём составит 747 мм рт. ст.
Ночью температура воздуха понизится до +13…+15 градусов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о дождях и грозах в Москве в субботу, 11 июня.