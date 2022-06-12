Каменск-Уральский, Свердловская область, 12 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области выясняют обстоятельства столкновения грузовой «Газели» и машины «Тойота Королла». Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 11 июня в районе 70-го километра федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

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Оба водителя получили травмы. Их доставили в больницу Каменска-Уральского.