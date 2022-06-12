Барнаул, 12 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. По случаю Дня России, отмечаемого сегодня, 12 июня, в Алтайском крае проходит множество разнообразных мероприятий и акций.

Общероссийский народный фронт День России в Барнауле

Так, в Курьинском районе, в селе Курья организована мультимедийная программа «М. Т. Калашников — начальник конструкторского бюро».

В Барнауле состоится праздничное мероприятие «Вперед, Россия!» с вручением паспортов лицам, достигшим 14-летнего возраста.

На Петровском Бульваре в Бийске в 17:00 начнется концертная программа «Моя Россия».

Также подготовлено четыре патриотических акции: молодежная акция по раздаче ленточек триколор «Россия — это Мы» (набережная реки Обь, ул. Мало-Тобольская, пл. Советов, Нулевой километр); мотопробег, посвященный Дню России (от пл. Советов до парка спорта А. Смертина); торжественное построение военнослужащих военной части 84 686 (пл. Советов); мультимедийная программа «Символы России и Алтая», филиал Алтайского краевого краеведческого музея (просп. Красноармейский, д. 28).

В барнаульском турклестере «Барнаул — горнозаводской город» организованы две выставки: «Моя Родина — Россия» и выставка ретро техники и современной техники МЧС. В 14:00 местного времени там начнётся программа культурного центра ГУ МВД России «Моя страна – моя Россия». Также горожане смогут поучаствовать в концертной программе «Россия в моем сердце» и молодежной программе «Люблю тебя моя Россия».

Любителей спорта ждут на фестивале водных видов спорта, гребной канал (Новосибирский тракт, 23), товарищеской встрече по хоккею с шайбой среди команд Алтайского края, г. Барнаула и г. Донецка «Za Алтай!» «Za Донбас!» «Za Спорт!», МСК «Титов Арена» (просп. Социалистический, д. 93).

Также на площадке перед спорткомплексом «Обь» пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне» среди работающей молодежи, посвященный Дню России.

Интересные мероприятия подготовлены на набережной реки Обь в Барнауле:

18:00 — концерт Образцового духового оркестра Детской школы искусств № 8 «Ритм Бэнд»

19:00 — концертная программа «Россия — это Мы»

20:00 — концерт группы «Комната культуры» «О России с любовью»

21:00 — концерт группы Владимира Кислова (г. Барнаул, набережная реки Обь)

22:30 — праздничный фейерверк (набережная реки Обь).

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечается День России. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: Регионы отмечают День России — трансляция