Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Рекордную инфляцию и рост цен на бензин назвал ожидаемым побочным продуктом помощи Украине президент США Джозеф Байден 11 июня на приёме национального комитета Демократической партии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам американского лидера, рост цен является «субпродуктом» помощи Украине. Байден уточнил, что он в своё время, когда было принято решение помогать Киеву, предупредил о последствиях такого шага для США, европейских стран и НАТО. Как указал глава Белого дома, цены на бензин, нефть и продукты должны были неизбежно вырасти.

«Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время», — отметил президент США.

Байден подчеркнул, что его администрация работает совместно с профильными министерствами США над минимизацией последствий для экономики страны.

Президент США пояснил, что рядовым американцам не стоит беспокоиться о росте цен, в том числе на еду и товары первой необходимости, так как США — это страна с «самой быстрорастущей экономикой в мире».

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