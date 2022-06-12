Стокгольм, 12 июня, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Американский историк Артур Херман объяснил, как НАТО использует Швецию и Финляндию в противостоянии с Россией. Об это сообщило издание Wall Street Journal 12 июня.

U. S. Army Europe Солдаты НАТО

«Из восьми стран — постоянных членов Арктического совета <…> все, кроме России, входят в НАТО или скоро вступят в нее (Соединенные Штаты, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия). У альянса есть возможность разработать надежную стратегию для сдерживания России <…> в Арктике», — заявил Херман. Помимо этого, историк отметил, что в прошлом самым активным сторонником усиления деятельности альянса за полярным кругом была Норвегия, однако после расширения НАТО ситуация изменится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В США провели аналогию между членством Украины в НАТО и планом «Барбаросса». По мнению историка Ноама Хомского, вступление Украины в НАТО может представлять для России опасность из-за потенциального повторения плана «Барбаросса».