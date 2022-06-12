Пекин, 12 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Требование прекратить очернять Китай и оставить попытки сдерживания выдвинул в адрес правительства США министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Соответствующее заявление глава минобороны КНР сделал в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляцию выступления вёл YouTube-канал форума.

Dfat.gov.au Вэй Фэнхэ

Вэй Фэнхэ пояснил, что проведение политики, при которой Китай видят исключительно как противника, представляющего угрозу, может стать ошибкой с исторической и стратегической сторон.

«Мы требуем, чтобы США прекратили очернять Китай и оставили попытки сдерживания КНР», — заявил глава минобороны Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай указал на намерение биться до конца в случае, если кто-то захочет отделить от него Тайвань.