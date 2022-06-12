Кемерово, , 05:07 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жителей региона с Днём России. Он отметил, что в этот праздник ощущается не только единение, но и гордость за свершения предков и ответственность за страну.

День России Дарья Драй © ИА REGNUM

«В нашей многовековой истории, наполненной страницами славы, мужества, веры и любви к Отчизне, есть немало примеров, которые демонстрируют нашу сплочённость, умение побеждать и строить великую державу. Это помогает нам уверенно идти к поставленным целям, стремиться к процветанию Отечества», — подчеркнул Цивилёв.

Он добавил, что «жители Кузбасса своими успехами, достижениями и трудом вносят существенный вклад в динамичное развитие нашего сильного государства».