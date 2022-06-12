Кемерово, , 05:02 — REGNUM В селе Тереньевское Прокопьевского округа Кузбасса открылся новый детский сад на 100 мест. Детей он примет уже на следующей неделе, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Детский сад в селе Тереньевское ako.ru

«В детском саду 100 мест, 50 из которых — для детей ясельного возраста. С вводом этого дошкольного учреждения местами на 100% обеспечены не только ребятишки Терентьевского, но и ближайших посёлков Кольчегиз, Ускатский, Соколово, станции Тереньевская, — отметил во время торжественного открытия губернатор региона Сергей Цивилёв. — Все сады у нас в Кузбассе с профильным направлением. Этот — художественно-эстетический. Здесь малыши будут создавать мультфильмы, рисовать, играть в оркестре и заниматься актерским мастерством».

Также в детском саду есть спортивный зал с безопасным напольным покрытием, тренажерами и скалодромом.