Кемерово, 12 июня, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В селе Терентьевское Прокопьевского округа Кузбасса открылся новый детский сад на 100 мест. Детей он примет уже на следующей неделе, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

ako.ru Детский сад в селе Терентьевское

«В детском саду 100 мест, 50 из которых — для детей ясельного возраста. С вводом этого дошкольного учреждения местами на 100% обеспечены не только ребятишки Терентьевского, но и ближайших посёлков Кольчегиз, Ускатский, Соколово, станции Терентьевская, — отметил во время торжественного открытия губернатор региона Сергей Цивилёв. — Все сады у нас в Кузбассе с профильным направлением. Этот — художественно-эстетический. Здесь малыши будут создавать мультфильмы, рисовать, играть в оркестре и заниматься актерским мастерством».

Также в детском саду есть спортивный зал с безопасным напольным покрытием, тренажерами и скалодромом.