Кемерово, 12 июня, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Глава кузбасского Прокопьевска Максим Шкарабейников передал музею истории Горловки экспонаты, связанные с историей городов-побратимов советского времени. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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«Вымпел 85-летия лыжного перехода «Кузбасс — Донбасс»; статуэтку Святого Прокопия Устюжского; копии газет; фотографии исторических документов; книгу «Прокопьевск — Родина моя»; знамя Победы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, кемеровские специалисты готовят предложения по восстановлению промышленности и нормального рабочего ритма жизни Горловки.

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