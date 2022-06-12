Лондон, 12 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Лоретта Роджерс, более пятидесяти лет занимающая пост директора телекоммуникационной компании Rogers Communications, умерла 11 июня в возрасте 83 лет, сообщает 12 июня Reuters.

mira66 После смерти

Семья покойной глубоко опечалена ее кончиной, рассказал председатель совета директоров компании Эдвард Роджерс, единственный сын основателя компании Теда Роджерса.

«Она прожила насыщенную и яркую жизнь и нам будет очень не хватать ее, как сильного лидера», — сказал Эдвард.

«Сегодня нас покинула прекрасная душа. Она была единственным в своем роде созданием, который распространял любовь подобно лесному пожару», — написала дочь покойной Марта.

Напомним, что Лоретта занимала пост директора Rogers Communications с 1964 года, а также входила в консультативный комитет Rogers Control Trust.