Скончалась директор телекомпании Rogers Communications
Лондон, 12 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Лоретта Роджерс, более пятидесяти лет занимающая пост директора телекоммуникационной компании Rogers Communications, умерла 11 июня в возрасте 83 лет, сообщает 12 июня Reuters.
Семья покойной глубоко опечалена ее кончиной, рассказал председатель совета директоров компании Эдвард Роджерс, единственный сын основателя компании Теда Роджерса.
«Она прожила насыщенную и яркую жизнь и нам будет очень не хватать ее, как сильного лидера», — сказал Эдвард.
«Сегодня нас покинула прекрасная душа. Она была единственным в своем роде созданием, который распространял любовь подобно лесному пожару», — написала дочь покойной Марта.
Напомним, что Лоретта занимала пост директора Rogers Communications с 1964 года, а также входила в консультативный комитет Rogers Control Trust.