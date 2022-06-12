Сингапур, 12 июня, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Кризис на Украине ещё сильнее изменил мировой геополитический ландшафт. Такое заявление сделал член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Mil.ru Вэй Фэнхэ

Вэй Фэнхэ уточнил, что украинский кризис, в дополнение к геополитическому переходу и к последствиям пандемии, стал ещё одним фактором изменения геополитического ландшафта.

«Теперь еще больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным», — указал глава минобороны Китая.

Кроме того, Вэй Фэнхэ пояснил, что новая Индо-Тихоокеанская стратегия, принятая властями США, является, с точки зрения Китая, попыткой создания «небольшой эксклюзивной группы» для распространения влияния на страны региона. Глава минобороны КНР отметил, что данная стратегия направлена против одной определённой страны.

Также Вэй Фэнхэ указал, что Китай не хочет продолжения конфликта на Украине, но настаивает на том, что санкционные меры и давление не помогут разрешить ситуацию. Глава военного ведомства КНР добавил, что Китай поддерживает политику налаживания диалога между Россией и Украиной и переговоры США и НАТО с Россией.