Пекин, , 04:51 — REGNUM Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ предупредил, что Китай намерен биться до конца, если хоть кто-нибудь захочет отделить от него Тайвань. Об этом 12 июня сообщают местные СМИ.

Вэй Фэнхэ Mil.ru

Данное заявление прозвучало после слов Вэй Фэнхэ о том, украинский кризис и пандемия коронавируса полностью изменили геополитический ландшафт в мире. При этом глава минобороны КНР предупредил, что Китай все равно не допустит сепарации Тайваня, о которой все чаще упоминает Запад.

Напомним, что на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue делегация КНР покинула зал во время выступления Владимира Зеленского. Зеленский участвовал онлайн. Он заявил о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

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