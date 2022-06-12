Вашингтон, 12 июня, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Американская модель Хейли Бибер выразила в социальной сети Instagram поддержку своему мужу Джастину Биберу, который был вынужден отменить концерт из-за проблем со здоровьем, сообщает 12 июня Fox News.

Кадр из интервью на телевидении Хейли Бибер

Хейли сделала репост с Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аккаунта Джастина и поделилась с подписчиками видео, в котором ее муж объясняет, что страдает синдромом Рамсея Ханта, из-за которого у него парализовало правую сторону лица.

«Я люблю тебя, малыш», — написала под публикацией 25-летняя модель.

Ранее Бибер отметил, что рассчитывает на понимание поклонников, огорчённых отменой его концертов, и выразил надежду на скорое восстановление и возврат к концертной деятельности.

Синдром Рамсея Ханта является разновидностью герпетического поражения лицевых нервов. Проявляется неспособностью двигать лицевыми мышцами, болью в ухе, потерей вкуса и рядом других симптомов. Восстановление проводится с помощью лекарственных препаратов и физиотерапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Хейли Бибер была госпитализирована с подозрением на инсульт. Позже модель сообщила, что у неё обнаружили «очень маленький тромб» в мозге.