Рим, 12 июня, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Западным странам необходимо пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом 12 июня сообщил итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7.

Mil.ru Российский солдат

«Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны», — заявил Орсини. В то же время социолог отметил, что «Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Италии рассекретили документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогах. В документе указывается на «изменение тренда российской дезинформации, которая перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию» и заявляется о якобы «попытке дискредитации международных организаций», активности аккаунтов российских представительств за границей и распространении интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.