Якутск, , 04:14 — REGNUM Задымление произошло на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Шахта (сс) Free-Photos

Информация о ЧП на шахте поступила 11 июня, на момент происшествия в шахте находилось 55 горняков. На место происшествия были отправлены два отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.

Уточняется, что задымление произошло на глубине 320 метров, открытого горения не наблюдалось. Все 55 человек были благополучно выведены на поверхность, в результате ЧП никто не пострадал.

В спасательной операции были задействованы 33 человека и шесть единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15 горняков в результате взрыва на шахте в Колумбии.

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