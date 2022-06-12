Оттава, 12 июня 2022, 04:52 — REGNUM Канада обвинила Китай в «крайне тревожном и непрофессиональном» поведении во время спора о преследование китайскими пилотами канадских военных самолетов, сообщает 12 июня Reuters.

Флаг Канады
Флаг Канады
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Данное заявление сделала министр обороны Канады Анита Ананд. При этом она отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, поднимала ли она данный вопрос в личной беседе со своим китайским коллегой.

В этом месяце Канада пожаловалась на то, что военные самолеты Китая мешали канадским патрульным самолетам осуществлять полеты, порой заставляя их отклоняться от маршрута. Подобные контакты вызывают озабоченность и происходят все чаще, заявили канадские военные, добавив, что данные полеты происходят во время одобренных ООН операций на фоне попыток ввести санкции против Северной Кореи.

В ответ на такие обвинения Китай отреагировал резко, предупредило Канаду о возможных «серьезных последствиях», а сами обвинения назвав «рискованными провокациями».

«Совет Безопасности ООН никогда не разрешал какой-либо стране проводить военное патрулирование в морском и воздушном пространстве других стран ради обеспечения соблюдения санкций», — заявил представитель МИД Чжао Лицзянь.

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