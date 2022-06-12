Мадрид, , 03:49 — REGNUM Извинения за намерение поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2 принесли властям Германии официальные лица Испании. Об этом 11 июня сообщает немецкая версия издания Business Insider.

Немецкий танк Leopard 2 (сс) U.S. Army. Gertrud Zach

Уточняется, что против отправки Испанией танков Украине выступили в правительстве ФРГ. Кроме того, 7 июня канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не получал от Мадрида никаких запросов на передачу Киеву танков Leopard 2.

Поясняется, что в настоящее время речь идёт о поставке лишь десяти машин Leopard 2, при этом все они находятся в разной степени изношенности и нуждаются в ремонте.

Напомним, о своей готовности поставлять Украине тяжёлое вооружение власти Испании заявили 5 июня. До этого момента королевство передавало украинской стороне только лёгкое вооружение и средства защиты. Теперь Испания предложила поставлять Украине танки Leopard 2 А4 и зенитные ракеты, при этом танки были приобретены королевством в 1995 году у Германии.

Как уточнили официальные лица Испании, из 108 приобретённых 27 лет назад у ФРГ танков 40 штук возможно, могут быть введены в эксплуатацию. Министр обороны Испании Маргарита Роблес при этом указала, что тема поставок тяжелого вооружения Киеву является щекотливой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Испания готова в случае просьбы киевских властей взять к себе на обучение украинских военных.

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