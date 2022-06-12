Вашингтон, 12 июня, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО может представлять для России опасность из-за потенциального повторения плана «Барбаросса». Об этом 12 июня сообщил американский историк и философ Ноам Хомский во время интервью для Massachusetts Peace Action.

Army.mil Солдаты НАТО на Украине

«Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что все предельно прозрачно», — заявил Хомский.

Напомним, операция «Барбаросса» являлась планом военной операции по захвату европейской части СССР, проводимым с 22 июня по 5 декабря 1941 года.