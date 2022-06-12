Вашингтон, 12 июня, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена пообещала полностью профинансировать восстановление штата Нью-Мексико после разрушительного лесного пожара, сообщает 12 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

«Мы обязаны помочь штату восстановиться. Сегодня я объявляю, что федеральное правительство покроет 100% стоимости восстановительных работ», — указал Байден, выступая на конференции в западном штате.

Президент прибыл ранее 11 июня в столицу Нью-Мексико, чтобы обсудить усилия по борьбе с крупнейшим в истории юго-западного штата пожаром.

Напомним, что лесные пожары уничтожили сотни домов в горах к северо-востоку от столицы штата Санта-Фе.