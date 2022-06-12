Мехико, , 03:56 — REGNUM Власти Мексики распустили крупный караван мигрантов, насчитывающий свыше 7000 человек, нарушив планы активистов привлечь внимание США к проблеме нелегальной миграции на фоне саммита Америк в Лос-Анджелесе, сообщает 12 июня Reuters.

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Национальный институт миграции (INM) Мексики сообщил, что караван был распущен после переговоров с организаторами. При этом мигранты получили право на официальное пребывание в Мексике. Однако о том, позволят ли им попасть в США, в заявлении ничего не сказано.

Отметим, что данный караван мигрантов стал одним из крупнейших за последние годы. Причем изначально целью собравшихся мигрантов было «настоятельно призвать тех, кто присутствует на саммите… обратить внимание на потоки мигрантов, которые приходят и будут приходить в Мексику всё чаще и чаще, если что-то не будет сделано в ближайшее время». Об этом ранее заявил организатор каравана Луис Гарсия Виллагран.

Ранее администрация США окончательно решила, что не будет приглашать на саммит Америк представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

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