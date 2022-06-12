Киев, 12 июня, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка призвал отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований, сообщают 12 июня местные СМИ со ссылкой на официальный сайт украинского НОК.

Noc-ukr.org Сергей Бубка

В своем заявлении Бубка призвал соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранить граждан России и Белоруссии от международных соревнований.

Напомним, что 11 июня стало известно, что члены сборной России по дзюдо примут участие в турнире Большого шлема в монгольском Улан-Баторе. При этом они выступят в качестве нейтральных атлетов.

Ранее на фоне украинского конфликта международная федерация дзюдо (IJF) отменила все турниры на территории России, но позволила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.