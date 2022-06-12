Таллин, 12 июня, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Не допустить преждевременного мирного соглашения между Россией и Украиной призвала западных союзников премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своей статье, опубликованной 12 июня в британской газете The Sunday Telegraph.

FinnishGovernment Кая Каллас

По мнению Каллас, западным странам нужно быть осторожными с «преждевременными призывами» к прекращению огня и к миру на Украине. Премьер Эстонии предлагает строить политику на понимании, что «российская угроза не уйдёт завтра» и деловые отношения с Россией строить нельзя.

«Нельзя возвращаться к деловым отношениям (с Россией — ред.) как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», — такое заявление сделала Каллас.

Премьер-министр Эстонии считает, что странам Запада не стоит опасаться ухудшения отношений с Россией, вплоть до их полного разрыва.

«Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — указала эстонский премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии Каю Каллас за слова о преждевременности мира на Украине и необходимости поставок оружия Киеву.