Луховицы , Московская область, 12 июня, 2022, 03:17 — ИА Регнум. В Подмосковье владелец иномарки сбил группу велосипедистов, один человек скончался. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

40.mchs.gov.ru ДТП

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Renault, не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов. После чего он допускает столкновение с автомашиной Mercedes. В результате ДТП один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы в медучреждения», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что в настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ДПС.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ДТП произошло 11 июня в городском округе Луховицы.