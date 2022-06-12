Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Президент США Джо Байден предупредил граждан, что рекордная инфляция продлится еще «некоторое время», сообщает 12 июня Reuters.

Джо Байден Michael Stokes

«Нам придется жить с этой инфляцией некоторое время, — сказал Байден во время мероприятия по сбору средств для Демократической партии. — Она будет постепенно уменьшаться, однако мы будем жить с ней какое-то время».

Отметим, что сделанные Байденом комментарии на мероприятии, организованном медиамагнатом-миллиардером Хаимом Сабаном, прозвучали в тот момент, когда его администрация столкнулась с растущим давлением в преддверии промежуточных выборов 8 ноября. Именно во время этих выборов определится, какая партия получит контроль над Конгрессом США.