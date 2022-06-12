Вашингтон, 12 июня, 2022, 03:14 — ИА Регнум. США отменили требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус для въезжающих в страну туристов, 11 июня сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые правила вступили в силу в субботу 11 июня. Отныне прибывающим в США туристам не понадобится сдавать тест на COVID-19, так как руководство центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сочло, что необходимость в таком требовании отпала.

Отмечается, что авиакомпании и туристическая индустрия приветствовали данную новость. Ранее альянс крупнейших авиакомпаний США обращался к федеральному правительству с просьбой отменить обязательное тестирование на COVID-19 перед вылетом в Соединённые Штаты.