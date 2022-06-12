Киев, , 02:48 — REGNUM Украинские власти желают получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня. Об этом сообщило 12 июня британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» Vitaly V. Kuzmin

«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», — заявил Подоляк. Помимо этого, он также отметил, что на текущий момент около 90% боевых потерь в составе ВСУ связаны с работой российской артиллерии, существенно превосходящей украинскую.

Ранее издание The Times написало о том, что Великобритания направит на Украину три РСЗО M270.

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