Киев, 12 июня, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Украинские власти желают получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня. Об этом сообщило 12 июня британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», — заявил Подоляк. Помимо этого, он также отметил, что на текущий момент около 90% боевых потерь в составе ВСУ связаны с работой российской артиллерии, существенно превосходящей украинскую.

Ранее издание The Times написало о том, что Великобритания направит на Украину три РСЗО M270.