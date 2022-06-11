Москва, 12 июня, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России подготовило праздничную открытку на День России, которая хранит в себе намек для Запада о последствиях любого «расширения на Восток». Открытка была опубликована 12 июня в Telegram-канале ведомства.

МИД России

«Мы вежливо просили их не расширяться на Восток…» — написано на открытке, на которой также вряд изображены головные уборы бывших врагов России, павших в разные эпохи.

Так, в ряд изображены шлем ливонских рыцарей, разбитых еще Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, которые были изгнаны из Москвы ополчением Минина и Пожарского, а также шляпа Наполеона и каска вермахта. Далее в ряду идет пустое место как бы для следующей, пятой военной фомы тех, кто решит напасть на Россию, но будет свержен.

Напомним, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, а в мае 1991 года Верховный совет РСФС сделал 12 июня нерабочим днем. Через год дата 12 июня была признана праздничной.